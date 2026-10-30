Москва30 октВести.В деревне Ямская Слобода Орловской области женщина поругалась с престарелым отцом, дождалась пока он уснет и вылила на него кипяток. Мужчина скончался в лечебном учреждении, сообщили в СУ СК России по региону в MAX.
В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть потерпевшего.
Обвиняемая находилась в доме в деревне Ямская Слобода со своим престарелым отцом. После происшедшей между ними ссоры женщина воспользовалась тем, что потерпевший лег спать, наполнила кипятком емкость и вылила жидкость на негоотмечается в сообщении
Фигурантка полностью признала вину. Женщину арестовали.