Москва29 окт Вести.В Краснодарском краю возбуждено уголовное дело в отношении 37-летней местной жительницы, которая обвиняется в убийстве отца, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону в MAX.

По версии следствия, преступление было совершено вечером 26 октября 2026 года на улице Карла Маркса в городе Туапсе. Обвиняемая находилась дома у отца и в ходе бытовой ссоры задушила его электрическим шнуром. После это фигурантка рассказала о произошедшем мужу, который сообщил об убийстве в правоохранительные органы.

В ходе допроса обвиняемая признала вину сказано в сообщении

Женщину арестовали. Расследование по уголовному делу продолжается.

По уголовному делу идет сбор данных, назначен комплекс необходимых экспертиз.