Москва11 октВести.Танкер под флагом Маршалловых островов атакован в Ормузском проливе. На борту судна находились 11 граждан Индии. Об этом сообщил министр по портам, судоходству и водным путям Индии Сарбананда Соновал.
Он уточнил, что Нью-Дели пока не располагает информацией о том, кто атаковал судно.
Танкер M/T Valthera под флагом Маршалловых островов, на котором находились 11 индийских матросов, был поражен неизвестным снарядом 11 октября в Ормузском проливе. В результате на борту возник пожарнаписал Соновал в X
7 октября стало известно о попадании нескольких боеприпасов в танкер возле берегов Катара. В результате атаки пострадали несколько моряков.