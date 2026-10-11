Танкер с находящимися на нем гражданами Индии попал под обстрел в Ормузе

В Ормузском проливе атакован танкер с гражданами Индии на борту Танкер с находящимися на нем гражданами Индии попал под обстрел в Ормузе

Москва11 окт Вести.Танкер под флагом Маршалловых островов атакован в Ормузском проливе. На борту судна находились 11 граждан Индии. Об этом сообщил министр по портам, судоходству и водным путям Индии Сарбананда Соновал.

Он уточнил, что Нью-Дели пока не располагает информацией о том, кто атаковал судно.

Танкер M/T Valthera под флагом Маршалловых островов, на котором находились 11 индийских матросов, был поражен неизвестным снарядом 11 октября в Ормузском проливе​​​. В результате на борту возник пожар написал Соновал в X

7 октября стало известно о попадании нескольких боеприпасов в танкер возле берегов Катара. В результате атаки пострадали несколько моряков.