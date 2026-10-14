В Ормузском проливе затонул контейнеровоз под флагом Сингапура Reuters: контейнеровоз под сингапурским флагом затонул в Ормузском проливе

Москва14 окт Вести.В Ормузском проливе затонул контейнеровоз GFS Pride, ходивший под флагом Сингапура. Как сообщили источники Reuters в сфере морской безопасности, в судно попал снаряд.

По данным агентства, это уже второе потопленное судно с начала американо-иранского конфликта. Оператором контейнеровоза является компания GFS Ship Management FZE, которая базируется в ОАЭ.

Как накануне сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана), контейнеровоз подорвался на мине и затонул при попытке пройти через Ормузский пролив по маршруту, не согласованному с иранскими властями. По данным КСИР, инцидент произошел утром в южной части пролива. Уточняется, что на борту судна было порядка 2,5 тыс. контейнеров.

Кроме того, Reuters сообщило, что сухогруз Cape Dao, который ходит под флагом Антигуа и Барбуды, тонет рядом с Ормузским проливом. Это судно было поражено снарядом 23 сентября. Оператором сухогруза является эмиратская компания Peonies Shipmanagement FZE.

Ранее в Ормузском проливе под обстрел попал другой танкер. Согласно данным Управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO), инцидент произошел 11 октября. Информация о пострадавших и степени повреждения судна при этом не сообщалась.