В отношении трех судей ВККС разрешила возбудить уголовные дела РБК: ВККС разрешила возбудить уголовные дела против трех судей

Москва25 ноя Вести.Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС), рассмотрев представления следствия, дала согласие на возбуждение уголовных дел в отношении трех судей, заподозренных во взяточничестве, пишет РБК.

По сведениям издания, речь идет о судье Староминского райсуда Краснодарского края в отставке Александре Довбне и мировых судьях двух судебных участков Уфы – Ирине Сафиуллиной и Татьяне Гарифуллиной.

ВККС разрешила возбудить уголовные дела против трех судей. ... Следствие заподозрило судей из Краснодарского края и Башкирии во взяточничестве говорится в публикации

На заседании коллегии представитель Следственного комитета сообщил, что Сафиуллина и Гарифуллина находятся за пределами России.

При этом обе предоставили ВККС письменные возражения, заявив об отсутствии доказательств вины и попросив не доверять показаниям помощника судьи, заключившего сделку со следствием, отмечает издание.