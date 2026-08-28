Воробьев: в Павловском Посаде после атаки БПЛА повреждена поликлиника

В Павловском Посаде БПЛА попал в магазин "Магнит", повреждена поликлиника Воробьев: в Павловском Посаде после атаки БПЛА повреждена поликлиника

Москва28 авг Вести.Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что утром в пятницу беспилотник попал в магазин "Магнит" в Павловском Посаде.

Взрывной волной повредило поликлинику, расположенную рядом.

Во взрослом отделении выбито 46 окон, сильнее всего пострадали два кабинета. К счастью, детское отделение не повреждено проинформировал глава региона

Воробьев отметил, что поликлиника не закрылась и продолжает принимать пациентов в штатном режиме. Работу временно приостановил кабинет физиотерапии.

Сейчас на месте происшествия работают специалисты – фиксируют повреждения, убирают помещения, а также готовятся восстановить остекление.