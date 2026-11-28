При столкновении легковушки с автобусом в Пензенской области погибла женщина

В Пензенской области в ДТП с участием автобуса погибла женщина, двое пострадали При столкновении легковушки с автобусом в Пензенской области погибла женщина

Москва28 ноя Вести.На дороге Сердобск – Куракино в Пензенской области произошло столкновение машины Lada Granta и автобуса ПАЗ 32053. В результате смертельные травмы получила женщина, еще два человека пострадали. Об этом сообщили в Telegram-канале региональной Госавтоинспекции.

Lada управлял мужчина 1994 года рождения, а автобусом управлял мужчина 1972 года рождения.

В результате происшествия водитель автомобиля Lada Granta и его пассажир, женщина 1954 года рождения получили телесные повреждения и были госпитализированы. Впоследствии женщина скончалась отмечается в сообщении

Также телесные повреждения получила кондуктор автобуса 1946 года рождения. Ей оказали медицинскую помощь и отпустили.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.