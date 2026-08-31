В Перми потеплеет благодаря сентябрьскому солнцу "Июльские показатели": синоптики рассказали о погоде в Перми

Москва31 авг Вести.Новые атлантические вихри, приходящие из Европы, будут смещаться по более северному маршруту. Как следствие, в их области станут преобладать южные и западные воздушные потоки. Об этом заявили ИС "Вести" синоптики.

По словам специалистов, все это вместе - яркое солнце и теплый ветер - будут фундаментом для мощного потепления. Потепление уже охватило центр Черноземья, Причерноморья, а в ближайшие дни пробьется и к Уральскому хребту.

В Перми, например, сегодня всего плюс 13 градусов, но уже завтра температурный режим вернется в норму. А со среды благодаря яркому сентябрьскому солнцу потеплеет до плюс 21-24, это июльские показатели сказали синоптики

В РФ осенью возможны сильные дожди, подобные осадки могут спровоцировать наводнения, заявил директор Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН Владимира Семенова.