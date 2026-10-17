В Перу в честь Месси назвали редкий вид растения

В Перу новый вид растения назвали в честь Лионеля Месси В Перу в честь Месси назвали редкий вид растения

Москва17 окт Вести.Ученые дали новому виду растения, обнаруженному в Перу и причисленному к категории исчезающих, наименование Salvia messii в честь капитана сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси, сообщает The Athletic.

Биологи выбрали такое название благодаря бело-голубой окраске лепестков, которая повторяет традиционные цвета формы аргентинской национальной команды.

Открытое растение принадлежит к семейству яснотковых, представители которого известны выраженными противовоспалительными, антиоксидантными и антисептическими свойствами.

Месси выступал за Аргентину с 2005 года. На его счету 208 матчей и 126 голов за национальную команду. Об уходе он объявил в конце августа.