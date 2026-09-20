В Перу с помощью лазера нашли 2,5 км скрытых дорог инков возле Мачу-Пикчу Археологи обнаружили неизвестные дороги инков в окрестностях Мачу-Пикчу

Москва20 сен Вести.Польско-перуанская группа археологов обнаружила более 2,5 километра ранее неизвестных доколумбовых дорог эпохи инков в окрестностях знаменитого комплекса Мачу-Пикчу в Перу. Найти скрытые густым тропическим лесом пути удалось с помощью технологии лазерного сканирования LiDAR, установленной на беспилотнике.

Зигзагообразные дороги, платформы и террасы были зафиксированы возле стены Мандор на противоположном берегу долины реки Урубамба. Самый протяженный непрерывный отрезок превышает 1,2 километра. По словам специалистов, открытие доказывает, что инки активно осваивали и застраивали обе стороны речной долины.

В следующем полевом сезоне исследователи планируют приступить к наземным раскопкам и частичной расчистке найденных сооружений, при этом точные координаты объекта временно держатся в секрете для защиты от черных копателей.