В Петербурге будут судить адвоката, пытавшегося застрелить знакомого в 1997 году

В Петербурге будут судить адвоката, который 30 лет назад пытался убить знакомого В Петербурге будут судить адвоката, пытавшегося застрелить знакомого в 1997 году

Москва29 июн Вести.В Санкт-Петербурге будут судить местного жителя, который в 1997 году пытался убить мужчину в лифте. Фигурант выстрелил в потерпевшего четыре раза, однако тому удалось выжить. Об этом сообщает ГСУ СК России по Северной столице.

Преступление произошло 7 октября в доме на улице Уточкина. Отмечается, что предполагаемый злоумышленник имеет статус адвоката, с жертвой они были знакомы.

Дождавшись прибытия потерпевшего на лифте, злоумышленник произвел из огнестрельного оружия не менее четырех выстрелов в мужчину. Полагая, что тот убит, фигурант с места преступления скрылся говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

В ходе следствия обвиняемый дал признательные показания. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.