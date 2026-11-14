Блогера из Петербурга арестовали на трое суток за сбор денег якобы для бабушки

В Петербурге продлили арест блогеру, собиравшему деньги якобы для помощи бабушке Блогера из Петербурга арестовали на трое суток за сбор денег якобы для бабушки

Москва14 ноя Вести.В Санкт-Петербурге блогеру Егору Стешкину, обвиняемому в мошенничестве, продлили арест на трое суток. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города в MAX.

По данным следствия, Стешкин организовал сбор средств якобы с благотворительными целями – для помощи пожилой женщине в приобретении жилья. При этом он скрыл от пользователей интернета, которых призывал помочь, тот факт, что эта женщина является его родной бабушкой. При этом в жилье она не нуждалась и фактически проживала "в благоустроенной квартире, обеспеченной необходимыми коммунально-бытовыми условиями".

Целью блогера был сбор 6 200 000 рублей. В итоге ему удалось собрать не менее 754 239 рублей. Эти деньги он собирался использовать сам, для личных нужд.

Суд продлил срок задержания обвиняемого под стражей на 72 часа и отложил судебное заседание на 17.11.2026 в 12:00 говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что 92-летняя петербурженка могла не знать о мошеннической схеме внука.