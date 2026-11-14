В Петербурге прошел обыск в ломбарде, куда могли сдавать украденные украшения

В Петербурге проверяют ломбард, куда мошенники несли золото обманутых граждан В Петербурге прошел обыск в ломбарде, куда могли сдавать украденные украшения

Москва14 ноя Вести.Полицейские провели обыск в одном из сетевых ломбардов Санкт-Петербурга после получения информации о том, что в нем сбываются ювелирные изделия, похищенные у жертв телефонных мошенников, сообщает региональный главк МВД России в мессенджере MAX.

Эта крупная сеть ломбардов предлагает наиболее высокую стоимость за грамм драгоценного металла.

В ходе обыска сотрудники полиции изъяли служебную документацию, ноутбук, а также более 100 ювелирных изделий, среди которых кольца, серьги, цепи и подвески. Изъятые предметы направлены на исследование. Устанавливается их возможная связь с ранее совершенными хищениями, а также проверяются обстоятельства приема и дальнейшей реализации украшений отмечается в публикации

Предварительно установлено, что поступавшие в ломбард ювелирные изделия в тот же день переводили в категорию лома драгметаллов и вывозили, что затрудняло установление принадлежности украшений, их последующее изъятие и возвращение владельцам.

В полиции отметили, что в Северной столице участились случаи, когда телефонные мошенники убеждают своих жертв передавать им ювелирные украшения под предлогом декларирования. Курьеры забирают ценности и сдают их в ломбарды или пункты скупки, а полученные от продажи деньги перечисляют на счета, подконтрольные организаторам преступных схем.

За 10 месяцев текущего года сотрудниками ГУ МВД России выявлено более 50 фактов сбыта ювелирных изделий, предположительно добытых преступным путем, отметили в полиции.