В Петербурге впервые издали дневник американки Мэри Рид, пережившей блокаду В Петербурге опубликовали блокадный дневник американской журналистки Мэри Рид

Москва12 окт Вести.В Санкт-Петербурге впервые на русском языке издали блокадный дневник американской журналистки Мэри Рид, сообщает ТАСС.

Как рассказал на пресс-конференции директор Военного музея Карельского перешейка, член научного совета Российского военно-исторического общества (РВИО), переводчик Баир Иринчеев, дневник уникален.

Это единственный блокадный дневник на английском языке, который мы знаем на данный момент сказал Иринчеев

Работа над его переводом длилась около пяти лет, до публикации документ хранился в архиве управления ФСБ.