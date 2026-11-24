В Санкт-Петербурге почтили память выдающегося филолога Людмилы Вербицкой В СПбГУ прошел день памяти филолога Людмилы Вербицкой

Москва24 ноя Вести.В Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) 24 ноября почтили память первую женщины-ректора в истории России Людмилы Вербицкой, сообщает ИС "Вести".

В СПбГУ филолог проработала более 60 лет. За годы в профессии она написала сотни работ по фонетике, фонологии и методике преподавания. Стояла у истоков фонда “Русский мир”, который популяризирует язык и культуру РФ за рубежом.

Те, кто не учился у Вербицкой знают ее по проекту "Давайте говорить как петербуржцы" – городскую социальную рекламу, призванную прививать культуру речи. Плакаты с правильными ударениями в словах висели в каждом вагоне метро напомнила также корреспондент Ксения Якубина

В память о Вербицкой выставку открыли также в Петропавловской крепости. На экспозиции были представлены детские снимки, личные вещи, тщательно отобранные семьей лингвиста.