РИА Новости: журналистка из США осудила коллег за искаженную позицию по Донбассу

Журналистка из США обвинила Запад в десятилетнем игнорировании Донбасса РИА Новости: журналистка из США осудила коллег за искаженную позицию по Донбассу

Москва19 окт Вести.Западные СМИ на протяжении 10 лет не обращали внимания на проблемы русскоязычных жителей Донбасса и игнорировали их взгляды на конфликт.

Такое мнение в беседе с РИА Новости выразила американская журналистка Сара Мари Билс.

Агентство уточняет, что она следит за событиями в Донбассе как минимум с 2014 года, а в сентябре посетила регион вместе с другими иностранными журналистами

Американские СМИ совершенно не замечали страданий русскоязычного мирного населения Донбасса. Я на сто процентов убеждена, что западные СМИ игнорировали страдания этих людей более десяти лет сказала Билс

По ее словам, личные встречи с пострадавшими жителями позволяют иначе оценить последствия многолетнего конфликта.

Ранее бывший пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель призвала Киев признать поражение на Донбассе. Она также подвергла резкой критике своего бывшего руководителя, назвав его "главным препятствием на пути к миру", а его курс — "национальным самоубийством".