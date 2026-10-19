Москва19 октВести.Западные СМИ на протяжении 10 лет не обращали внимания на проблемы русскоязычных жителей Донбасса и игнорировали их взгляды на конфликт.
Такое мнение в беседе с РИА Новости выразила американская журналистка Сара Мари Билс.
Агентство уточняет, что она следит за событиями в Донбассе как минимум с 2014 года, а в сентябре посетила регион вместе с другими иностранными журналистами
Американские СМИ совершенно не замечали страданий русскоязычного мирного населения Донбасса. Я на сто процентов убеждена, что западные СМИ игнорировали страдания этих людей более десяти летсказала Билс
По ее словам, личные встречи с пострадавшими жителями позволяют иначе оценить последствия многолетнего конфликта.
Ранее бывший пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель призвала Киев признать поражение на Донбассе. Она также подвергла резкой критике своего бывшего руководителя, назвав его "главным препятствием на пути к миру", а его курс — "национальным самоубийством".