Мужчина пытался похитить ребенка из "Бургер Кинга" в Петербурге

В Петербурге задержали мужчину, пытавшегося похитить ребенка Мужчина пытался похитить ребенка из "Бургер Кинга" в Петербурге

Москва20 ноя Вести.В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который пытался увести чужого ребенка из ресторана быстрого питания, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает 78.ru.

Инцидент произошел 18 ноября в "Бургер Кинге" на Среднем проспекте Васильевского острова. Мужчина на глазах матери пытался похитить восьмилетнюю девочку, но это заметил очевидец, который вмешался в ситуацию.

Вместе с подозреваемым задержали его сожительницу — по статье 20.20 КоАП РФ (Распитие алкогольной продукции в запрещенных местах). Сейчас выясняются мотивы мужчины говорится в сообщении

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.