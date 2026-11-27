В Петербурге задержали наркопекаря, приготовившего 20 кг выпечки с марихуаной

В Петербурге задержали пекаря, который готовил печенье и кексы с марихуаной В Петербурге задержали наркопекаря, приготовившего 20 кг выпечки с марихуаной

Москва27 ноя Вести.Наркопекаря, приготовившего 20 кг выпечки с марихуаной, задержали полицейские в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе полиции города.

Свою продукцию он распространял среди знакомых и друзей.

В одной из квартир на проспекте Чернышевского полицейские обнаружили своеобразную "пекарню", где выпекались различные кондитерские изделия с начинкой из запрещенного вещества, в том числе в форме листа марихуаны сказано в публикации ведомства в MAX

В производстве и распространении наркотиков признался тридцатилетний уроженец Новороссийска.

Общий вес обнаруженной в квартире накровыпечки составил около 20 килограммов. Кроме того, оперативники изъяли пластиковый контейнер, банки с растительной массой, десятки капсул сильнодействующего препарата, 3 электронных весов и вакууматор.

Согласно заключению экспертов, изъятое вещество является марихуаной, общей массой более 2,3 килограмм.

Расследование уголовного дела продолжается.