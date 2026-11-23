В Подмосковье арестовали опекуншу 12 детей по подозрению в насилии Опекуншу 12 детей арестовали в Подмосковье после жалоб на жестокое обращение

Москва23 ноя Вести.В Подмосковье арестовали опекуншу 12 детей по подозрению в истязании детей. Об этом сообщает MK.RU со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в одном из городов на востоке Московской области. 43-летнюю жительницу задержали после заявления в правоохранительные органы от старшего из ее воспитанников - 16-летнего подростка.

По данным издания, женщина вместе с супругом воспитывает 12 детей - самому старшему юноше 16 лет, самой младшей девочке - 8 лет. Жительница имеет педагогическое образование, она продала квартиру и взяла в ипотеку частный дом ради своих воспитанников. Условия проживания отмечаются как благоприятные для развития детей, многие из которых имеют отклонения по здоровью, местные власти неоднократно отмечали опекунов грамотами.

Однако недавно заявление на опекунов в полицию подал 16-летний воспитанник, который из-за особенностей психического развития учится в шестом классе школы.

Также против женщины и ее мужа выступили остальные дети. Ранее они называли кураторов мамой и папой, а с недавних пор начали именовать тетей и дядей говорится в публикации

В беседах с психологом дети, в частности, подтвердили, что женщина кричала на них. Информация о фактах насилия в настоящий момент проверяется. Дом оборудован системой видеонаблюдения, факты истязаний не были зафиксированы камерами. Но при этом на время следствия женщину заключили под стражу, а детей распределили по спецучреждениям.