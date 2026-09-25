Мужчину зарезали во время конфликта в магазине в подмосковных Химках

В Подмосковье задержали фигуранта по делу об убийстве мужчины в магазине Мужчину зарезали во время конфликта в магазине в подмосковных Химках

Москва25 сен Вести.В Химках задержали молодого человека, которого считают причастным к убийству незнакомого мужчины во время конфликта в магазине, ему предъявлено обвинение. Об этом сообщили в ГСУ СКР по Московской области и региональном ГУ МВД.

По данным следствия, 24 сентября фигурант одном из магазинов в микрорайоне Сходня поссорился с 42-летним посетителем.

В ходе конфликта, возникшего с ранее незнакомым ему мужчиной, нанес потерпевшему удар ножом в область груди. Потерпевший был госпитализирован в больницу, где, несмотря на оказанную необходимую медицинскую помощь, скончался сказано в сообщении СК

Подозреваемого оперативно задержали – им оказался местный житель. В отношении него возбуждено уголовное дело об убийстве.

В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об избрании фигуранту меры пресечения.