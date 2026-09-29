В Подмосковье задержали мужчину, забравшего 1,5 млн рублей у отца участника СВО Задержан москвич, обманувший отца участника СВО на 1,5 млн рублей

Москва29 сен Вести.В подмосковном Королеве задержали жителя столицы, обманувшего отца участника СВО на 1,5 млн рублей. Об этом сообщает управление МВД России по Московской области в MAX.

Сотрудники отдела уголовного розыска УМВД России по городскому округу Королев задержали 39-летнего жителя Москвы, подозреваемого в совершении мошенничества говорится в сообщении

Уточняется, что мужчина пообещал знакомому, с которым раньше работал на стройке, помочь перевести его сына в тыловое подразделение. За это он запросил миллион рублей, но позже увеличил сумму до полутора миллионов. Отец военнослужащего отдал ему деньги, но злоумышленник не выполнил договоренности.

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Его проверяют на причастность к аналогичным преступлениям, устанавливаются возможные соучастники.