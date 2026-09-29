Москва29 сенВести.В подмосковном Королеве задержали жителя столицы, обманувшего отца участника СВО на 1,5 млн рублей. Об этом сообщает управление МВД России по Московской области в MAX.
Сотрудники отдела уголовного розыска УМВД России по городскому округу Королев задержали 39-летнего жителя Москвы, подозреваемого в совершении мошенничестваговорится в сообщении
Уточняется, что мужчина пообещал знакомому, с которым раньше работал на стройке, помочь перевести его сына в тыловое подразделение. За это он запросил миллион рублей, но позже увеличил сумму до полутора миллионов. Отец военнослужащего отдал ему деньги, но злоумышленник не выполнил договоренности.
Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Его проверяют на причастность к аналогичным преступлениям, устанавливаются возможные соучастники.