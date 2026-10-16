В Подмосковье завершают строительство биатлонного комплекса Биатлонный комплекс мирового уровня откроется в подмосковной Истре к 22 декабря

Москва16 окт Вести.В деревне Головино подмосковной Истры в школе "Истина" завершается строительство современного биатлонного комплекса, открытие его запланировано на 22 декабря, сообщается официальном сайте правительства региона.

Официальное открытие состоится 22 декабря и будет сопровождаться крупными соревнованиями с участием сильнейших спортсменов страны приводятся на сайте слова президента Федерации биатлона Московской области Алексея Нуждова

Это первый лыжно-биатлонный комплекс в Московском регионе, он позволит проводить соревнования самого высокого уровня. До этого подобного спортивного сооружения не было ни в Москве, ни в области. Здесь обустроили стрельбище на 30 мишеней с электронной системой управления, автоматический хронометраж, большой видеоэкран и трибуны на 1,2 тысячи зрителей с местами для маломобильных болельщиков.