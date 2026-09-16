Пожарные тушат возгорание на строительном рынке в Одинцово

В подмосковном Одинцово горит строительный рынок Пожарные тушат возгорание на строительном рынке в Одинцово

Москва16 сен Вести.В городском округе Одинцово Московской области возник пожар на строительном рынке, сообщает региональное управление МЧС России в мессенджере MAX.

Сообщение о пожаре поступило по адресу: г.о. Одинцово, д. Наро-Осаново, 73 км Минского шоссе уточняется в публикации

Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники пожарно-спасательных подразделений установили, что горят два торговых ряда строительного рынка на площади 600 квадратных метров.

На месте работают 49 человек и 16 единиц техники.