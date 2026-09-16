Москва16 сенВести.В городском округе Одинцово Московской области возник пожар на строительном рынке, сообщает региональное управление МЧС России в мессенджере MAX.
Сообщение о пожаре поступило по адресу: г.о. Одинцово, д. Наро-Осаново, 73 км Минского шоссеуточняется в публикации
Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники пожарно-спасательных подразделений установили, что горят два торговых ряда строительного рынка на площади 600 квадратных метров.
На месте работают 49 человек и 16 единиц техники.