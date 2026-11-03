Гражданина Грузии, пристававшего к школьнице в самолете, арестовали в Польше

В Польше гражданина Грузии обвиняют в приставании к школьнице в самолете Гражданина Грузии, пристававшего к школьнице в самолете, арестовали в Польше

Москва3 ноя Вести.29-летнего грузинского гражданина арестовали в Польше по обвинению в домогательстве к 16-летней школьнице в самолете, сообщила радиостанция RMF24.

Шокирующий инцидент произошел на борту самолета, летевшего из Барселоны в Модлин. 29-летний гражданин Грузии был задержан полицией после того, как, предположительно, совершил преступление сексуального характера в отношении несовершеннолетней пассажирки. Суд постановил заключить его под стражу на три месяца говорится в публикации

Инцидент произошел 30 октября. По информации журналистов, мужчина, сидя рядом со школьницей, начал ее трогать. Она в ответ закричала, а ее мать сообщила бортпроводникам о домогательствах к дочери.

Злоумышленник в итоге был изолирован бортпроводниками, а после посадки в Польше передан правоохранительным органам. Свою вину арестованный не признал. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.