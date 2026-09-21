Москва21 сенВести.В Ставропольском крае задержали местного жителя, которого подозревают в противоправных действиях в отношении 11-летней девочки, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в региональном СУ СКР.
По данным следствия, в сентябре этого года фигурант в одном из сетевых магазинов в поселке Юца тайно снимал на свой телефон школьницу.
В настоящее время следователем СК России мобильный телефон, содержащий подтверждающий контент, изъят и признан вещественным доказательствомсказано в сообщении
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о нарушении неприкосновенности частной жизни. В ходе допроса он признал свою вину и раскаялся в содеянном.
По информации местных СМИ, мужчина специально нагнулся с телефоном в руке, чтобы заглянуть под юбку стоящей у прилавка девочки.