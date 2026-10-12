В Кельне проводят расследование после "приставаний" робота к девушке

Робот приставал к 16-летней девушке, пока двое парней снимали все на видео В Кельне проводят расследование после "приставаний" робота к девушке

Москва12 окт Вести.Правоохранительные органы немецкого Кельна проводят расследование по факту домогательств по отношению к несовершеннолетней девушке со стороны робота. Об этом сообщает местная газета Kölner Stadt Anzeiger со ссылкой на городскую полицию.

Инцидент произошел около полуночи рядом с точкой быстрого питания на пересечении Палмштрассе и Хоэнцоллернринга, где 16-летняя девушка находилась вместе с двумя подругами. По данным полиции, к несовершеннолетней сзади подъехал робот высотой около 1,2 метра красно-золотистого цвета, который трогал ее за ягодицы и совершал толчкообразные движения.

Вскоре стражи порядка обнаружили устройство в багажнике легкового автомобиля, куда его убрал 16-летний владелец из города Вегберг.

Согласно предварительной информации, двое молодых людей вели видеосъемку происходящего и транслировали процесс в соцсетях, сопровождая его комментариями.

Полиция изъяла робота и два мобильных телефона подозреваемых. В рамках следствия криминалисты выясняют подробности инцидента. Пока нет информации о том, совершал ли робот эти действия под управлением.

Ранее робот-гуманоид привлек внимание СМИ на танцевальном шоу в Китае, когда сбился с ритма и начал размахивать руками и ногами, словно пытался кого-то ударить.