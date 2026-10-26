Польский депутат Сахайко выступил в сейме в умных очках с суфлером

В Польше разгорелся скандал из-за китайских умных очков у депутата сейма Польский депутат Сахайко выступил в сейме в умных очках с суфлером

Москва26 окт Вести.Польский депутат Ярослав Сахайко вышел выступать в сейме (парламенте Польши - прим. ред.) в "умных очках", работающих как скрытый телепромптер.

Речь о комплекте китайского производства с управляющим "умным кольцом", который стоит около 4,5 тыс. злотых (примерно 1,1 тыс. долларов). Миниатюрные проекторы выводят текст на внутреннюю сторону линз, а незаметное движение пальца по кольцу может прокручивать строки по ходу речи.

Первым необычный гаджет на трибуне заметил автор популярного технологического блога, дальше тему подхватили парламентарии. Депутат от "Гражданской коалиции" Витольд Зембачинский иронично назвал Сахайко в соцсетях "человеком-промптером".

Сам политик использование устройства не скрывал и даже выложил о себе видео. Критику он отверг, заявив, что технологии помогают работать эффективнее.

Все, что помогает депутатам лучше подготовить выступление и эффективнее коммуницировать не только между собой, но прежде всего с миллионами поляков, является ценным и свидетельствует об уважении к избирателям заявил он

Политик также сообщил, что читает с очков рабочие сообщения и проверяет расписание комиссий.

У специалистов по безопасности другое мнение. Бывший офицер польской разведки майор Роберт Хеда назвал ношение таких устройств в высшем законодательном органе "полной безответственностью": китайские гаджеты с беспроводными модулями связи в здании парламента, по его мнению, создают риски для кибербезопасности и угрозу утечки конфиденциальных данных, поэтому должны быть под запретом.