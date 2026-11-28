В Польше самокатчик выехал на футбольное поле во время матча В Польше самокатчик остановил футбольный матч, выехав на поле

Москва28 ноя Вести.В Польше во время футбольного матча Второй лиги Польши между командами "Сталь" и "Легия" на поле выехал самокатчик, в результате чего пришлось остановить игру. Об этом сообщает польское издание Onet.

Неизвестный выехал на поле во время добавленного времени второго тайма. За нарушителем погнались стюарды, однако хулигану удалось скрыться. Уточняется, что инцидент может иметь организационные последствия для хозяев поля.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу варшавской "Стали". Победа подняла команду на восьмое место в турнирной таблице Betclic II Liga, "Легия" же опустилась на 13-е место.