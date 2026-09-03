Москва3 сенВести.В Полтаве на месте ранее демонтированного памятника Александру Пушкину установили бюст драматургу Уильяму Шекспиру. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Издания отмечают, что это первый памятник Шекспиру на территории Украины. При этом пользователи в социальных сетях раскритиковали качество работы скульптора, назвав новое произведение несоответствующим каноническим изображениям классика мировой литературы.
Местные власти пока официальных комментариев относительно установки объекта и расходования средств на его создание не давали.