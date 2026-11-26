Москва26 нояВести.В Запорожской области пять человек погибли, еще трое пострадали в результате удара украинского беспилотника по автостоянке в поселке Веселое. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в мессенджере MAX.
В результате атаки БПЛА противника по автомобильной стоянке в пгт Веселое погибли пять человек, три человека получили ранениянаписал Евгений Балицкий
Все пострадавших госпитализировали. Врачи оказывают им необходимую помощь.
На месте ЧП работают сотрудники оперативных и экстренных служб. Информация уточняется.