Москва2 октВести.Львы, переданные Россией в дар Центральному зоопарку северокорейского Пхеньяна, завоевали большую популярность у местных жителей. Об этом сообщается в Telegram-канале российского посольства в КНДР.
Дипломаты рассказали, что вольеры хищников по кличке Туманган и Химан привлекают большое количество посетителей.
Жители Пхеньяна проявляют высокий интерес к животным, увлеченно наблюдают за ними и делают фотографии на память.
Туманган и Химан стали настоящими любимцами местных жителейговорится в публикации
В ноябре 2024 года Московский зоопарк передал коллегам из Пхеньяна более 70 зверей, в том числе африканского льва и двух бурых медведей.