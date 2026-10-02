В посольстве РФ заявили о народной популярности львов, подаренных КНДР Посольство РФ: подаренные КНДР львы стали любимцами жителей Пхеньяна

Москва2 окт Вести.Львы, переданные Россией в дар Центральному зоопарку северокорейского Пхеньяна, завоевали большую популярность у местных жителей. Об этом сообщается в Telegram-канале российского посольства в КНДР.

Дипломаты рассказали, что вольеры хищников по кличке Туманган и Химан привлекают большое количество посетителей.

Жители Пхеньяна проявляют высокий интерес к животным, увлеченно наблюдают за ними и делают фотографии на память.

Туманган и Химан стали настоящими любимцами местных жителей говорится в публикации

В ноябре 2024 года Московский зоопарк передал коллегам из Пхеньяна более 70 зверей, в том числе африканского льва и двух бурых медведей.