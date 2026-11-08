В посольстве РФ заявили об утрате Швейцарией статуса нейтральной площадки Посольство РФ в Берне: Швейцария потеряла статус нейтральной площадки

Москва8 ноя Вести.Политика Швейцарии в отношении РФ привела к потере страной репутации нейтрального посредника. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе российского посольства в Конфедерации.

В диппредставительстве отметили, что Берн присоединился к западным санкциям и поддержал курс европейских и американских партнеров. По оценке российской стороны, эти действия подорвали доверие к Швейцарии как к площадке для международного диалога.

Заморозка российских активов, огульное копирование санкционных пакетов ЕС и США, а также последовательное сближение Швейцарии с НАТО похоронили реноме Конфедерации как универсального посредника заявили в посольстве

Ранее Швейцария расширила антироссийские санкционные списки, включив в них 254 физических лица, компании и организации. Решение было принято в соответствии с 21-м пакетом ограничительных мер Евросоюза и последующими решениями ЕС.