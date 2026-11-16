Москва16 ноя Вести.Микроэлектроника и фармацевтика – отрасли, представители которых стали лидерами по объему инвестиций. Об этом ИС "Вести" рассказала советник Министра Правительства Москвы, руководитель пресс-службы Департамента инвестиционной и промышленной политики Полина Павлова, комментируя итоги работы за первое полугодие особой экономической зоны "Технополис Москва".

Павлова отметила, что ключевым показателем развития площадки в первую очередь являются инвестиции.

Абсолютным лидером по этому показателю является микроэлектроника – стратегическая отрасль, на которую город делает ставку… Растут показатели в фармацевтике, в особой экономической зоне создан особый кластер. Резиденты особой экономической зоны вложили в свои производства почти 6 млрд рублей. Это в полтора раза больше, чем годом ранее. Планы на ближайшие годы не менее масштабные. К 2030 году площадки "Технополис Москва" вырастут почти в 2,5 раза