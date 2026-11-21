В Приангарье при столкновении двух иномарок пострадали водитель и пассажир

В Приангарье по факту ДТП с двумя пострадавшими проводится проверка В Приангарье при столкновении двух иномарок пострадали водитель и пассажир

Москва21 ноя Вести.Авария с двумя пострадавшими произошла утром 21 ноября на улице Ширямова в Иркутске. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, говорится в канале MAX регионального главка МВД РФ.

По предварительным данным, около 10 часов утра 38-летний водитель за рулем автомобиля "Ниссан Сирена" не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с "Фордом Транзит" под управлением 61-летнего мужчины.

В результате столкновения водитель и пассажир автомобиля "Форд Транзит" были доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи говорится в мессенджере

Обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе всесторонней проверки.