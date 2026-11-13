В Приангарье задержали начальника морга и директора бюро ритуальных услуг Начальник морга и директор бюро ритуальных услуг задержаны в Приангарье

Москва13 ноя Вести.В Приангарье задержаны начальник областного морга и директор бюро ритуальных услуг по обвинению во взяточничестве в особо крупном размере. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Иркутской области.

По версии следствия, руководитель бюро ритуальных услуг передал через посредника взятку в размене более 2 млн рублей начальнику областного морга.

Взятка предназначалась за общее покровительство деятельности ритуального агентства, выразившееся в разрешении нахождения сотрудников данной организации в помещении морга, непресечении незаконной деятельности санитаров морга в интересах ритуального агентства по оказанию платных услуг по подготовке тел умерших к похоронам, а также в организации незаконной передачи сотрудникам ритуального агентства контактных данных родственников умерших говорится в канале ведомства на платформе MAX

По местам жительства фигурантов, а также в помещениях ритуального агентства и патологоанатомического бюро проведены обыски. Изъяты документы, различные носители информации, телефоны и крупные суммы денежных средств. Решается вопрос об аресте подозреваемых.