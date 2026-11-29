В приграничном латвийском городе разразился кризис из-за спада транзита Жители латвийского Зилупе пожаловались на нехватку работы после спада транзита

Москва29 ноя Вести.Жители латвийского города Зилупе на границе с Россией пожаловались на нехватку рабочих мест. Условия жизни в населенном пункте ухудшились после сокращения транзитной активности в приграничье, сообщает LSM.

Зилупе находится в нескольких километрах от российско-латвийской границы, в городе проживают около полутора тысяч человек. До начала специальной военной операции на дорогах у границы выстраивались очереди грузовиков, а людей было много. После 2022 года транспортный поток заметно сократился, а рабочих мест стало меньше.

Людей нет, их не так уж много. Центр социальной помощи, магазины. И это, к сожалению, все сказала изданию заместитель директора местной средней школы Мария Вейкшане

Часть жителей может трудоустроиться в таможенных структурах, но подходящих вакансий хватает не всем. Отсутствие работы заставляет некоторых горожан задумываться о переезде.

Представитель местной молодежной инициативы Даниилс указал на удаленность Зилупе от Риги. По его словам, это сказывается на объеме финансирования и доступности услуг. В Риге, добавил он, Латгалию часто воспринимают как дотационный регион.

Подросткам в Зилупе непросто найти даже подработку на лето. Некоторые школьники хотят стать врачами, юристами или специалистами по международным отношениям, однако сомневаются, что смогут работать по специальности в родном городе.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что "политика Латвии за последние годы дала четко понять ее неготовность к нормализации отношений с Россией даже после урегулирования конфликта на Украине".