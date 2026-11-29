LSM: приграничный город в Латвии пришел в упадок из-за сокращения транзита с РФ

Жители латвийского города у границы с РФ пожаловались на нехватку работы LSM: приграничный город в Латвии пришел в упадок из-за сокращения транзита с РФ

Москва29 ноя Вести.Жители латвийского города, который расположен на границе с Россией, остались недовольны условиями жизни. После введения санкций на грузоперевозки и торговлю с Москвой людям больше негде работать, сообщает портал LSM.

До начала специальной военной операции жители Зилупе привыкли к очередям грузовиков вдоль дорог и большим толпам. После этого очереди и активность значительно снизились отмечается в материале

Город стоит на трассе Москва — Рига, рядом с погранпереходом "Терехово — Бурачки". По данным издания, вся его экономика десятилетиями держалась на обслуживании этого транзита: местные работали на таможне, в логистике, на приграничных заправках, в автосервисах, кафе и магазинах, которыми пользовались дальнобойщики и туристы. После введения ограничений трафик упал в разы.

По словам представителя местной молодежной инициативы Даниилса, отдаленное расположение Зилупе от Риги сыграло свою роль в отношении к городу со стороны латвийских властей.

К сожалению, во всех странах самый удаленный город получает меньше финансирования и меньше услуг сказал он

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что "политика Латвии за последние годы дала четко понять ее неготовность к нормализации отношений с Россией даже после урегулирования конфликта на Украине".