Пенсионеру, стрелявшему по детской площадке в Находке, дали 1,5 года колонии

В Приморье осудили пенсионера, стрелявшего по детской площадке из пневматики Пенсионеру, стрелявшему по детской площадке в Находке, дали 1,5 года колонии

Москва20 ноя Вести.В Приморье на 1,5 года отправили в колонию 73-летнего мужчину, устроившего стрельбу из пневматики, во время которой пострадала 13-летняя девочка. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Пенсионера признали виновным в хулиганстве с применением оружия.

Мужчине вынесен приговор за хулиганство, в результате которого пострадала 13-летняя девочка… Ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Преступление произошло в июле 2026 года на Озерном бульваре в Находке. Согласно материалам уголовного дела, фигурант вышел на балкон с пневматической винтовкой и начал стрелять по детской площадке. Мотивом послужил шум, который ему мешал.