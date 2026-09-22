Москва22 сенВести.Следственные органы Приморья установили обстоятельства двойного убийства, которое было совершено в 2003 году в селе Хороль. Подробности в MAX сообщает региональное ведомство.
По материалам следствия, в июне 2003 года 52-летний подозреваемый проник в дом по улице Луговой, чтобы украсть денежные средства. Как было установлено, он узнал, что хозяева недавно продали корову, и решил совершить разбойное нападение.
Злоумышленник нанес несколько ударов отверткой 61-летней женщине, пытавшейся выгнать его из дома, и ее 30-летнему сыну.
От полученных травм оба потерпевших скончались на месте. После совершения убийства фигурант похитил денежные средства и скрылся с места происшествияговорится в сообщении
Долгое время подсудимый проживал без документов. Лишь в 2026 году при получении паспорта его задержали в Михайловском районе.
Фигурант заключен под стражу, проводятся следственные действия.