В Приморье раскрыто двойное убийство, совершенное в 2003 году

В Приморье завершено расследование двойного убийства, совершенного в 2003 году В Приморье раскрыто двойное убийство, совершенное в 2003 году

Москва22 сен Вести.Следственные органы Приморья установили обстоятельства двойного убийства, которое было совершено в 2003 году в селе Хороль. Подробности в MAX сообщает региональное ведомство.

По материалам следствия, в июне 2003 года 52-летний подозреваемый проник в дом по улице Луговой, чтобы украсть денежные средства. Как было установлено, он узнал, что хозяева недавно продали корову, и решил совершить разбойное нападение.

Злоумышленник нанес несколько ударов отверткой 61-летней женщине, пытавшейся выгнать его из дома, и ее 30-летнему сыну.

От полученных травм оба потерпевших скончались на месте. После совершения убийства фигурант похитил денежные средства и скрылся с места происшествия говорится в сообщении

Долгое время подсудимый проживал без документов. Лишь в 2026 году при получении паспорта его задержали в Михайловском районе.

Фигурант заключен под стражу, проводятся следственные действия.