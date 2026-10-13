В Путятино подрядчик устранит ошибки в тексте на памятнике участникам СВО Подрядчик уберет ошибки со стелы погибшим бойцам СВО в Путятино

Москва13 окт Вести.В Путятинском муниципальном округе Рязанской области приведут в порядок текст на памятнике погибшим бойцам специальной военной операции - в надписи нашли ошибки. Об этом сообщил глава муниципального округа Валерий Рябков в социальной сети "ВКонтакте".

Он напомнил, что в селе Путятино в этом году идет реконструкция монумента погибшим на спецоперации. Сдать объект планируется 30 октября 2026 года.

Уже во время установки стелы заметили ошибку в надписи. Подрядчик взял на себя обязательство исправить ее до 21 октября текущего года. При этом разбирать конструкцию не придется.

В ходе монтажа стелы была выявлена ошибка в тексте. Подрядная организация обязалась устранить ее до 21 октября текущего года без демонтажа конструкции написал Валерий Рябков

Когда памятник откроют, жителям сообщат отдельно.

Снимки монумента в минувшие выходные опубликовали в местных пабликах в соцсети "ВКонтакте". На кадрах видно, что на стеле есть ошибка.