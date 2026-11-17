Пассажирские поезда столкнулись в столице Чехии, пострадали 15 человек

В районе Главного вокзала Праги столкнулись два пассажирских поезда Пассажирские поезда столкнулись в столице Чехии, пострадали 15 человек

Москва17 ноя Вести.Два пассажирских поезда столкнулись во вторник, 17 ноября, в центре Праги, насчитывается 15 пострадавших. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Управления железных дорог Мартин Кавка.

Уточняется, что на месте происшествия работают медики, сотрудники полиции и пожарные.

В районе Главного вокзала в центре Праги во вторник утром столкнулись два пассажирских поезда, в результате чего пострадали по крайней мере 15 человек сказал Кавка

Кроме того, об инциденте и 15 пострадавших проинформировала полиция страны в социальной сети Х.

Ранее в округе Эль-Айят провинции Гиза на севере Египта произошло столкновение двух поездов. В результате происшествия погибли семь человек.