Москва17 нояВести.Два пассажирских поезда столкнулись во вторник, 17 ноября, в центре Праги, насчитывается 15 пострадавших. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Управления железных дорог Мартин Кавка.
Уточняется, что на месте происшествия работают медики, сотрудники полиции и пожарные.
В районе Главного вокзала в центре Праги во вторник утром столкнулись два пассажирских поезда, в результате чего пострадали по крайней мере 15 человексказал Кавка
Кроме того, об инциденте и 15 пострадавших проинформировала полиция страны в социальной сети Х.
Ранее в округе Эль-Айят провинции Гиза на севере Египта произошло столкновение двух поездов. В результате происшествия погибли семь человек.