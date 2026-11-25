Мужчина чуть не убил своего должника в ресторане Москвы

В ресторане Москвы мужчина устроил поножовщину из-за долга Мужчина чуть не убил своего должника в ресторане Москвы

Москва25 ноя Вести.В одном из московских ресторанов мужчина устроил поножовщину, и нанес не менее трех ударов ножом своему знакомому из-за долга, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Инцидент произошел 24 ноября 2026 года в одном из ресторанов в центре столицы.

На почве внезапно возникших личных неприязненных отношений и на фоне денежного долга (фигурант – примечание редакции) нанес не менее трех ударов ножом своему знакомому сказано в сообщении ведомства в MAX

Уточняется, что мужчина не смог довести преступный умысел до конца из-за активного сопротивления потерпевшего.

Следователи и криминалисты столичного СК осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и назначили необходимые судебные экспертизы.

В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.