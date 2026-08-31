В России в 2026 году зафиксировано снижение продаж цветов

В РФ наметилось снижение объема продажи цветов В России в 2026 году зафиксировано снижение продаж цветов

Москва31 авг Вести.Общий объем продаж цветов в России по итогам семи месяцев текущего года составил 266,5 млрд рублей, что на 0,2% меньше, чем было в том же периоде в 2025 году.

Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на данные "Infoline-аналитики".

Генеральный директор компании Михаил Бурмистров рассказал изданию, что реализация данной категории в натуральном выражении сократилась на 4% - до 1,27 млрд руб.

При этом отмечается, что снижение продаж цветов зафиксировано только в физических магазинах (на 4,5% за семь месяцев). Реализация цветочной продукции в онлайн-магазинах выросла примерно на 26% год к году.

Бурмистров добавил, что сокращение оборота цветочной продукции связано со снижением потребительской уверенности населения и замедлением роста реальных доходов. По его словам, граждане могут экономить на подобной продукции, потому что она не относится к товарам первой необходимости.

В "Платформе ОФД" подчеркнули, что россияне переходят на более доступные категории цветов из-за высоких цен.

Ранее раздел с доставкой цветов появился в приложении "Яндекс Go". Решение о запуске раздела, как уточнялось, связано с востребованностью такой услуги среди пользователей.