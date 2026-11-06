В РФ предложили закрепить квоту на исконно русские слова в конкурсе "Слово года" Политик Малинкович: стоит ввести квоту на термины в номинации "Слово года"

Москва6 ноя Вести.Не менее половины претендентов на звание "Слово года" должны составлять слова русского происхождения. С такой инициативой выступил председатель партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович в беседе с "Абзацем".

По мнению политика, соответствующую норму следует закрепить законодательно и распространить на все языковые конкурсы, в том числе организованные частными структурами. При этом он подчеркнул, что полностью исключать заимствованные слова из списков не нужно.

50% - это было бы действительно, по-моему, разумно и правильно. Перебарщивать с этим не нужно. Есть иностранные слова, которые за десятилетия вошли в обиход заявил Малинкович

Для продвижения инициативы политик намерен обратиться к председателю Госдумы Вячеславу Володину.

Ранее в список претендентов на слово 2026 года вошли "дофаминовый", "нишевый" и "прайм-эра". Кроме того, в шорт-лист также вошла лексика, связанная с искусственным интеллектом.