В РФ призвали рассмотреть меры поддержки для бизнеса в Крыму В РФ призвали поддержать малый и средний бизнес в Крыму

Москва13 июл Вести.Нужно обязательно рассмотреть меры поддержки для малого и среднего бизнеса в Крыму. С таким предложением выступил автор ИС "Вести" Андрей Медведев.

Журналист считает, что будет справедливо, к примеру, на год освободить крымский бизнес от выплаты процентов по кредитам.

Вообще, сейчас обязательно надо рассмотреть меры поддержки для малого и среднего бизнеса в Крыму. Как когда-то, во время ковида, вводили меры поддержки по всей стране. Будет честно, если крымский бизнес будет освобожден на год от выплаты процентов по кредитам, если какую-то часть выпавших доходов государство компенсирует заявил Андрей Медведев

Журналист отметил, что финансовая поддержка предпринимателей не менее важна, чем большие политические решения.

Потому что развитие Крыма - это во многом те самые инвесторы местные и из других регионов, которые своим трудом создавали образ региона, поднимали его привлекательность. Сейчас просто оставить людей один на один с ситуацией, дескать, разбирайтесь сами, очень и очень неверно добавил он

Ранее помощник главы Республики Крым Ольга Курлаева сообщила, что вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают наносить удары по объектам энергоструктуры — на севере и востоке полуострова сложилась непростая ситуация. Она также добавила, что ситуация доводится до населения, в том числе самим главой республики Сергеем Аксёновым через соцсети.