В Роскачестве назвали пять признаков мошенников под видом соцработников Эксперт Поздняков предупредил об опасности визитов непрошеных "соцработников"

Москва18 окт Вести.Визит "соцработника" к человеку, который не подавал заявление и не подписывал договор на соцуслуги, почти всегда указывает на мошенничество. Об этом в беседе с RT сообщил директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

Эксперт подчеркнул, что оказание социальной помощи регулируется законом и всегда закрепляется официальным договором с конкретным перечнем услуг. Настоящие сотрудники приходят только по заранее согласованному графику, имеют служебное удостоверение, никогда не продают товары "по льготным ценам", не выманивают наличные и не запрашивают пароли, коды из СМС или данные о недвижимости.

Поздняков призвал граждан не пускать подозрительных визитеров в дом, проверять их личность по официальным номерам соцзащиты, а в случае угроз или передачи денег немедленно обращаться в полицию и блокировать счета через банк.