В Роспотребнадзор поступили 12 сообщений о нарушениях в БАДах "Эвалара"

В Роспотребнадзор поступили 12 жалоб на БАДы от "Эвалара" В Роспотребнадзор поступили 12 сообщений о нарушениях в БАДах "Эвалара"

Москва15 сен Вести.В Роспотребнадзор поступили 12 сообщений о нарушениях в продукции фармацевтической компании "Эвалар" из разных регионов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT Проверка.

По данным источника, жалобы были отправлены на качество биологически активных добавок (БАД), производимых компанией. Претензии возникли к витамину D, магнию, омеге 3, "Лимфотранзиту" и "Формуле сна".

Самое серьезное нарушение нашли в добавке "Витамин D3 2000 ME". В одной капле оказалось 63,6 мгк витамина D - более чем в четыре раза выше максимального суточного уровня говорится в публикации

Как отмечается, при долгом употреблении витамина в такой дозировке в крови может повыситься уровень кальция, что может привести к тошноте, сильной жажде и слабости. В наиболее запущенных случаях это грозит проблемами с почками и сердечным ритмом.

Ранее компания "Эвалар" выступила с заявлением относительно сообщений о нарушениях в составе их БАДов. В организации отметили, что эта информация недостоверна и "вводит потребителей в заблуждение относительно качества и безопасности продукции, выпускаемой компанией".