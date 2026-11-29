В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать цветы ко Дню матери Роспотребнадзор: при выборе свежих цветов стоит обращать внимание на лепестки

Москва29 ноя Вести.При выборе свежих цветов стоит обращать внимание на упругие лепестки и полураскрывшиеся бутоны. Такой букет будет дольше раскрываться и радовать глаз. Об этом сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре.

День матери в этом году отмечается 29 ноября. Это становится поводом для многих россиян купить цветы.

В ведомстве рассказали, что у свежего цветка лепесток после осторожного прикосновения возвращается в прежнее положение.

Эластичность лепестков – один из важных признаков свежести. Если осторожно отогнуть лепесток свежего цветка, он легко вернется на место и примет прежнюю форму. У растений не первой свежести лепестки выглядят слабыми, вялыми, иногда подсохшими говорится в сообщении

Также признаком свежести считается наличие так называемой "рубашки" - нижние, более плотные лепестки у основания бутона.

Отмечается, что сразу после покупки цветы нужно поставить в воду, так они останутся свежими на более длительный срок. Кроме того, перед тем как поставить букет в вазу лучше обработать стебли и удалить нижние листья.