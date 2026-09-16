В Росреестре рассказали о суверенитете России в ряде информационных систем В Росреестре заявили об укреплении технологического суверенитета России

Москва16 сен Вести.Россия обладает технологическим суверенитетом в сфере ключевых информационных систем, от которых зависит гражданский оборот рынка недвижимости и развитие экономики и социальных услуг. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" глава Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) Олег Скуфинский.

Он перечислил информационные системы, которые сегодня практически не зависят от иностранного программного обеспечения.

Мы на сегодняшний день практически полностью обеспечили "импортонезависимость" по нашим ключевым информационным системам, таким как Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) и Национальная система пространственных данных (НСПД). То есть Россия на сегодня обладает полным технологическим суверенитетом в отношении ключевых информационных систем, от которых зависят и гражданский оборот рынка недвижимости, и развитие экономики и социальных услуг для наших граждан сообщил Скуфинский

Он добавил, что работа в этом направлении продолжается.