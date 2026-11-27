Минздрав: вакцинацию от ВПЧ девочек до 12 лет включат в Нацкалендарь прививок

В России будут прививать девочек от вируса папилломы человека Минздрав: вакцинацию от ВПЧ девочек до 12 лет включат в Нацкалендарь прививок

Москва27 ноя Вести.Вакцинация от вируса папилломы человека девочек до 12 лет будет включена в Национальный календарь профилактических прививок России, передает РИА Новости со ссылкой на замдиректора НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ Светлана Макарова.

В Национальный календарь профилактических прививок планируется включить вакцинацию девочек 12 лет сказала Макарова

Она пояснила, что ВПЧ провоцирует онкозаболевания. Он передается чаще всего половым путем, поэтому прививка защиту дает, если ее делать до начала половой жизни.